«Русский царь». Испанская газета восхитилась Батраковым, сравнив его с Месси и Вальверде

Одно из популярных спортивных изданий Испании Sport.es выпустило статью, посвящённую 20-летнему полузащитнику сборной России и «Локомотива» Алексею Батракову. Материал вышел под заголовком «Батраков, молодой русский царь-бомбардир, который нравится «Барселоне».

Газета отметила Батракова как самое громкое имя в новом поколении российских футболистов. Кроме того, издание упомянуло в качестве основных талантов из России игроков ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова, нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева и вингера «Спартака» Игоря Дмитриева.

«Алексей Батраков двигается в атаке с самообладанием, напоминающим Лео Месси. Лицом к воротам он так же смертоносен, как Левандовский, а в трёх метрах от штрафной он уже так же опасен, как Вальверде», — написано в материале.

Также Sport.es отмечает, что Батраков может стать интересной кандидатурой для «Барселоны» на случай ухода 37-летнего форварда Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается грядущим летом. Подчёркивается, что за полузащитником «Локомотива» наблюдает «Жирона», а на последнем матче присутствовали агенты «Монако».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами.

