Игорь Ледяхов: если Романов устроит руководство «Спартака», я только за

Игорь Ледяхов: если Романов устроит руководство «Спартака», я только за
Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал перспективу назначения Вадима Романова, ныне исполняющего обязанности, главным тренером клуба.

Уже начались разговоры о том, что Романова стоило бы оставить главным тренером «Спартака».
— А следующую игру он проиграет, и будут говорить: «Дайте нам нового тренера». Как обычно. Пусть человек спокойно работает. «Спартак» отыграет три матча, которые остались до зимней паузы. А потом руководство клуба будет принимать решения.

Но Романову хочется желать успехов. Если человек продемонстрирует хорошую работу, команда при нём наберёт очки… Тем более он местный, российский тренер. Почему нет? Если руководство «Спартака» он устроит, я только за, — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

