«Крылья Советов» — «Ростов»: Марин укрепил преимущество хозяев на 55-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте нападающий Химми Марин укрепил преимущество самарской команды.

Ранее, на девятой минуте, счёт в игре открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников.

После 15 матчей чемпионата России самарская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Ростов» победил «Сочи» со счётом 1:0.

