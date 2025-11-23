Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Ростов»: Марин укрепил преимущество хозяев на 55-й минуте
В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

На 55-й минуте нападающий Химми Марин укрепил преимущество самарской команды.

Ранее, на девятой минуте, счёт в игре открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников.

После 15 матчей чемпионата России самарская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Ростов» победил «Сочи» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
