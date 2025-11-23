Глава «Реала»: это ненормально, что «Барселона» заплатила Негрейре € 28 млн за восемь лет

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, выступая на собрании «Королевского клуба», подверг критике «Барселону» за «дело Негрейры».

«Это ненормально, что «Барселона» заплатила вице-президенту судейского корпуса более € 28 млн как минимум за восемь лет. Какой бы ни была причина, это ненормально. У него были ключевые функции в системе судейства, в том числе повышение и понижение в должности. Всё это пришлось на период, который, по совпадению, стал самым успешным для «Барселоны» в нашей стране», — приводит слова Переса Sport.es.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

По версии «блауграны», клуб нанял Негрейру в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. В 2024 году испанский суд снял обвинения во взяточничестве с «Барселоны» и нескольких её нынешних и бывших президентов, постановив, что Негрейра не считается государственным служащим в соответствии с испанским законодательством.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: