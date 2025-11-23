Гендиректор «Баварии» — о трёхматчевой дисквалификации Диаса: нас она сильно удивила

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал ситуацию вокруг трёхматчевой дисквалификации Луиса Диаса в Лиге чемпионов, выразив недоумение клуба.

«Мы запросили у УЕФА письменное обоснование решения, чтобы подать апелляцию. Посмотрим, удастся ли нам сократить срок дисквалификации. Мы предполагали, что дисквалификация будет всего на один матч. Трёхматчевая дисквалификация нас сильно удивила», – приводит слова Дризена Sky Sports.

Эта реакция немецкого клуба последовала после инцидента, произошедшего в недавнем матче Лиги чемпионов. В ходе встречи Луис Диас сфолил на защитнике «ПСЖ» Ашрафе Хакими. В том матче Лиги чемпионов Луис Диас, помимо того что оформил дубль, совершил подкат против Хакими. В результате этого эпизода марокканский футболист получил серьёзную травму. УЕФА квалифицировал действие Диаса как серьёзное нарушение правил, что повлекло за собой дисквалификацию на три матча в рамках турнира.