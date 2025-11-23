Скидки
Игрок сборной России Комличенко: Тюкавин — молодец! Старается и пашет

Нападающий сборной России и «Локомотива» Николай Комличенко отметил усердие форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, который был вызван в национальную команду на ноябрьские товарищеские матчи. До этого 23-летний футболист последний раз играл за сборную России в ноябре 2024 года.

«Костя сам признавался, что ещё не в оптимальной форме. Ему надо больше играть. За счёт игр и практики будет только лучше и лучше. Ему надо пройти сборы. Говорили чуть-чуть с ним, ждём. Он старается, пашет — молодец! Уже не так видно, что много пропустил», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Константин Тюкавин огласил свою цель в сборной России

Сколько стоят молодые футболисты:

