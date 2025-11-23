«Наш стадион — не место для насилия». В «Спартаке» прокомментировали избиение фаната ЦСКА

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с избиением болельщика ЦСКА фанатами красно-белых после очного матча команд в 16-м туре Мир РПЛ (1:0). Игра проходила на стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

«В случившемся после матча «Спартак»— ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия! Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

