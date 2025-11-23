Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш стадион — не место для насилия». В «Спартаке» прокомментировали избиение фаната ЦСКА

«Наш стадион — не место для насилия». В «Спартаке» прокомментировали избиение фаната ЦСКА
Комментарии

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с избиением болельщика ЦСКА фанатами красно-белых после очного матча команд в 16-м туре Мир РПЛ (1:0). Игра проходила на стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«В случившемся после матча «Спартак»— ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия! Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Видео
«Удивительно, как случившееся стало возможным». В ЦСКА высказались о драке после дерби

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android