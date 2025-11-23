Полузащитник «Баварии» Карл: Месси — мой образец, но пока не могу сравнивать себя c ним

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ленарт Карл прокомментировал звучащие сравнения своей игры с выступлениями Лионеля Месси. Молодой футболист высказался об этом после успешного матча 11-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом», который завершился победой «Баварии» со счётом 6:2. В этой встрече 17-летний атакующий хавбек отметился забитым голом и результативной передачей.
«Конечно, люди могут сравнивать меня с Месси, об этом говорят очень многие. Но на самом деле я не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Месси на самой вершине, а мне ещё предстоит пройти долгий путь. Месси – мой образец для подражания. Конечно, я смогу [достичь его уровня], если продолжу в том же духе. Но я пока не могу сравнивать себя с Месси, это нечто совершенно другое», — приводит слова Ленарта Bild.
В текущем сезоне чемпионата Германии Ленарт Карл демонстрирует результативную игру. На его счету 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в девяти проведённых матчах.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Карла оценивается в € 20 млн.
