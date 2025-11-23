Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Ростов, результат матча 23 ноября 2025, счет 2:0, 16-й тур РПЛ 2025/2026

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» и одержали первую победу в РПЛ с сентября
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 55-й минуте нападающий Химми Марин укрепил преимущество самарской команды.

Эта победа стала первой для подопечных Магомеда Адиева в РПЛ с сентября, когда они обыграли «Сочи» (2:0). С того момента «Крылья Советов» пять раз потерпели поражение и дважды разделили очки с соперниками.

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

