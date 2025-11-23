Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» и одержали первую победу в РПЛ с сентября

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 55-й минуте нападающий Химми Марин укрепил преимущество самарской команды.

Эта победа стала первой для подопечных Магомеда Адиева в РПЛ с сентября, когда они обыграли «Сочи» (2:0). С того момента «Крылья Советов» пять раз потерпели поражение и дважды разделили очки с соперниками.

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

