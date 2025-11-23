«Спартак» обратился к болельщикам после установления рекорда посещаемости в дерби с ЦСКА

«Спартак» в телеграм-канале проинформировал, что матч 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0), прошедший на «Лукойл Арене», посетили 40 178 зрителей, что стало рекордом для домашнего стадиона красно-белых за последние пять лет.

«Спасибо за вашу феноменальную поддержку, красно-белые!» — написано в сообщении «Спартака».

После 16 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место. В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 29 ноября и пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Следующий домашний матч в РПЛ «Спартак» проведёт 6 декабря, когда встретится с московским «Динамо».

