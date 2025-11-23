Шунин назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос об идеальном кандидате на должность главного тренера бело-голубых. С 17 ноября исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Ролан Гусев.

– Кого считаете идеальным кандидатом на пост главного тренера «Динамо»?

– Руководителям виднее. Возможно, они уже ведут переговоры. Из тех, с кем работал я, уверен, что у Черчесова могло бы получиться. Один раз уже получилось — он ушёл не по причине того, что «Динамо» плохо выступало. Наоборот, мы играли классно, уверенно смотрелись в еврокубках. Черчесов пришёл в «Ахмат» и в первой же игре победил «Зенит». Не проигрывал семь матчей подряд. Я бы выделил его как одного из кандидатов. Профессионал, чемпион — и как футболист, и как тренер, — приводит слова Шунина Sport24.

Черчесов занимал должность главного тренера московского «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015 года. Под его руководством бело-голубые провели 51 матч во всех турнирах, в которых 26 раз победили, 12 раз сыграли вничью и 13 раз потерпели поражение. С минувшего лета 62-летний специалист возглавляет «Ахмат». Черчесов подписал контракт, рассчитанный на три года.

Самая крупная победа «Динамо»: