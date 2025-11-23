Роман Шишкин: обычно «Спартак» колошматит, но к игре с ЦСКА подошли очень сбалансированно

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о вчерашнем дерби с ЦСКА. В рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели армейцев со счётом 1:0.

«Несмотря на счёт 1:0 и небольшое количество моментов, дерби получилось интересным. Может, я смотрю как-то по-другому (смеётся). Мне понравилась игра и по движению, и по взаимодействию. Если брать «Спартак», была очень сбалансированная игра. Обычно их колошматило: то акцент на атаку, то на оборону. Здесь же подошли к игре очень сбалансированно. Были высокие скорости и качественный прессинг ЦСКА, но «Спартак» хорошо выходил из обороны.

Хотел бы отметить двух крайних защитников — Дмитриева и Денисова. Да и центральные защитники красно-белых хорошо сыграли. Забирали практически все подборы. Было приятно смотреть на «Спартак». Реализовали стандарт, но мне непонятно, почему у ЦСКА никто не стоял на штанге. Если бы там стоял игрок, как это обычно бывает, никакого гола и не было бы. Может, повлияла игровая дисциплина. «Спартак» понравился больше ЦСКА. Матч не показался скучным, все 90 минут не хотелось отводить глаз», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По результатам этой игры «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея 33 очка, располагается на второй строчке.