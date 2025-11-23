«Пари НН» — «Зенит»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. После первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 15 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Зенит» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

