Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
«Наконец‑то нас прорвало». Адиев — о первой победе «Крыльев Советов» в РПЛ с сентября

«Наконец‑то нас прорвало». Адиев — о первой победе «Крыльев Советов» в РПЛ с сентября
Аудио-версия:
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о победе своих подопечных в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:0). Самарская команда прервала серию из семи игр без побед в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

— Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело.

Понятно, что постоянно разговариваем с ребятами. Конечно, эта серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить.

– Когда поняли, что будет победа?
– Когда второй забили, я понимал, что наша победа близка.

– С чем связана замена Олейникова в перерыве?
– К сожалению, опять повреждение. Опять наш лазарет наполняется, — заявил Адиев в эфире «Матч ТВ».

До матча с «Ростовом» самарская команда последний раз побеждала в РПЛ в сентябре, когда обыграла «Сочи» (2:0). С того момента «Крылья Советов» пять раз потерпели поражение и дважды разделили очки с соперниками.

После 16 матчей чемпионата России подопечные Адиева набрали 17 очков и занимают 11-е место. В следующем туре они встретятся с «Краснодаром». Игра состоится 30 ноября.

Самые титулованные футбольные клубы России:

