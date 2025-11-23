Скидки
19:45 Мск
Футбол Новости

Уфа – Факел, результат матча 23 ноября 2025, счёт 0:4, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

Воронежский «Факел» одержал уверенную победу над «Уфой» в матче 20-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Уфа» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Матч закончился победой воронежцев со счётом 0:4.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 4
Факел
Воронеж
0:1 Гиоргобиани – 2'     0:2 Габараев – 6'     0:3 Пуси – 31'     0:4 Багамаев – 64'    

Счёт был открыт уже на второй минуте матча нападающим «Факела» Николаем Гиоргобиани. Спустя всего четыре минуты счёт удвоил защитник воронежцев Альберт Габараев. На 31-й минуте матча в ворота «Уфы» был назнаен пенальти, который реализовал нападающий гостей Белайди Пуси. На 64-й минуте окончательный счёт 0:4 установил хавбек «Факела» Абдула Багамаев.

Турнирную таблицу Первой лиги продолжает возглавлять воронежский «Факел», в активе которого стало 45 очков. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются столичная «Родина» и костромской «Спартак». На последней строчке находится «Чайка» с 11 очками.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Новости. Футбол
