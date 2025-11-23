Шишкин назвал преимущество «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин объяснил, почему считает, что у «Краснодара» будет небольшое преимущество в матче с «Локомотивом» в 16-м туре Мир РПЛ (23 ноября).

«Локомотив» и «Краснодар» классно проявили себя в первом круге. «Краснодар» набрал хороший ход. Думаю, будет равная игра. Всё решат эпизоды: кто создаст больше моментов и кто сколько ошибётся. Я бы отметил возвращение Кордобы. «Краснодар» очень зависим от игры этого футболиста. В игре с «Балтикой» ощущалась его потеря.

«Краснодар» более стабилен, чем «Локомотив». Команда пребывает в статусе чемпиона, сохранили состав, очень хорошая обойма. Думаю, у «Краснодара» будет небольшое преимущество, потому что там все будут играть в понятный футбол. У «Локомотива» есть проблемы в обороне. Однако матч может завершиться с любым счётом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самые результативные легионеры РПЛ: