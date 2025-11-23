Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В РПЛ отреагировали на драку болельщиков после матча «Спартак» — ЦСКА

В пресс-службе Мир Российской Премьер-Лиги отреагировали на драку болельщиков после матча 16-го тура соревнования между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Российская Премьер-Лига совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-Лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», — заявили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

