Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния железнодорожников с «Краснодаром», которое состоится сегодня, 23 ноября, в рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Ожидаю интересный матч. «Краснодар» — действующий чемпион, который продолжает хорошо играть. «Локомотив» неплохо себя проявляет с россиянами. Интересно, отойдёт ли «Локомотив» от своей схемы и будет ли прессинговать на чужой половине поля. «Краснодар» это всегда делает — таков современный футбол. «Краснодар» также выбрал играть попроще в обороне, что благоприятно сказывается.

У нас многие команды начинают разыгрывать и «привозят». Думаю, всё будет решаться в исполнительском мастерстве футболистов, особенно в заключительной части атаки. Есть Кордоба, который может создать момент и забить. У «Локомотива» есть Батраков, Воробьёв, Пиняев, которые также могут что-то придумать. Будут забитые мячи и интересный матч. Будем смотреть и наслаждаться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

