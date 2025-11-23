Видео: момент начала драки фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА

Телеграм-канал «КБ Телега | Никитин» опубликовал видео, предшествующее началу драки фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА после очного матча команд в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0). С роликом можно ознакомиться по ссылке.

По информации источника, болельщик красно-синих вместе с другом находился возле трибуны B (трибуна фанатов «Спартака». — Прим. «Чемпионата») после игры. Подчёркивается, что мужчина махал спартаковским флагом, однако после завершения матча достал из под куртки шарф ЦСКА.

Ранее РПЛ заявила, что совместно со «Спартаком» с использованием современных систем безопасности домашнего стадиона красно-белых разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, в том числе в последовательности событий, предшествовавших конфликту.

