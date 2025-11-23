Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: момент начала драки фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА

Видео: момент начала драки фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Телеграм-канал «КБ Телега | Никитин» опубликовал видео, предшествующее началу драки фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА после очного матча команд в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0). С роликом можно ознакомиться по ссылке.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

По информации источника, болельщик красно-синих вместе с другом находился возле трибуны B (трибуна фанатов «Спартака». — Прим. «Чемпионата») после игры. Подчёркивается, что мужчина махал спартаковским флагом, однако после завершения матча достал из под куртки шарф ЦСКА.

Ранее РПЛ заявила, что совместно со «Спартаком» с использованием современных систем безопасности домашнего стадиона красно-белых разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, в том числе в последовательности событий, предшествовавших конфликту.

Материалы по теме
Эксклюзив
В РПЛ отреагировали на драку болельщиков после матча «Спартак» — ЦСКА

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android