Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: рассмотрел бы назначение Романова в «Спартак» на постоянную основу

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова в матче с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Очень классный дебют для Романова. Думаю, многие заметили его спокойствие на контрасте со Станковичем. Романов прекрасно знает возможности футболистов, принципы. Благодаря ему в «Спартаке» появился баланс. Наверняка он завершит этот год в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а потом руководство будет думать. Однако я бы рассмотрел такую кандидатуру. Когда-то же нужно начинать тренировать. У нас есть не такой давний пример Карреры. Всё время приглашали иностранных тренеров. Сейчас есть возможность не только кого-то искать, а взять готового тренера, который знает всех игроков и спартаковскую кухню. Романов достаточно молод и перспективен. Почему бы и нет? С удовольствием бы рассмотрел его назначение на постоянную основу», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

