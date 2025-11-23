Роман Шишкин: рассмотрел бы назначение Романова в «Спартак» на постоянную основу

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова в матче с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ (1:0).

«Очень классный дебют для Романова. Думаю, многие заметили его спокойствие на контрасте со Станковичем. Романов прекрасно знает возможности футболистов, принципы. Благодаря ему в «Спартаке» появился баланс. Наверняка он завершит этот год в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а потом руководство будет думать. Однако я бы рассмотрел такую кандидатуру. Когда-то же нужно начинать тренировать. У нас есть не такой давний пример Карреры. Всё время приглашали иностранных тренеров. Сейчас есть возможность не только кого-то искать, а взять готового тренера, который знает всех игроков и спартаковскую кухню. Романов достаточно молод и перспективен. Почему бы и нет? С удовольствием бы рассмотрел его назначение на постоянную основу», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

