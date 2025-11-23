Скидки
«Реал» извинился за включение Андре Силвы из «Эльче» в ролик памяти вместо брата Жоты

Мадридский «Реал» допустил серьёзную ошибку при создании видеоролика, призванного почтить память известных людей, скончавшихся в 2025 году. В этом видео, опубликованном клубом, по ошибке было использовано изображение действующего футболиста вместо ушедшего из жизни. После выявления инцидента испанский гранд принёс официальные извинения.

В ролике «Мадрида» среди прочих была представлена информация о бывшем футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте. Он и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второго португальского дивизиона, трагически погибли в дорожно-транспортном происшествии в Испании 3 июля. Целью видео было выражение соболезнований и сохранение памяти об ушедших.

Однако, как выяснилось, в видеоматериале вместо изображения Андре Тейшейра да Силвы, брата Диогу Жоты, по ошибке было показано фото португальского нападающего Андре Силвы, который сейчас является игроком испанского клуба «Эльче». Эта неточность вызвала реакцию со стороны клуба.

«Реал» Мадрид приносит извинения «Эльче» и его игроку Андре Силве за ошибочное включение его изображения в некролог, опубликованный в официальном видеоролике, вместо изображения Андре Силвы, брата игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты. Мы сожалеем об этом инциденте», — сообщает официальный аккаунт «Реала» в соцсети Х.

