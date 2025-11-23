Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо» М: Лунёв, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Бителло, Фомин, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин, Гладышев.

«Динамо» Мх: Магомедов, И. Аззи, Шумахов, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

После 15 матчей чемпионата России московская команда набрала 17 очков и занимает 10-е место. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре московское «Динамо» уступило «Акрону» со счётом 1:2, а махачкалинское «Динамо» проиграло ЦСКА со счётом 0:1.

Самая крупная победа «Динамо»: