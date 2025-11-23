Непомнящий: Батраков и Баринов пока не дотягивают до уровня Кордобы и Сперцяна

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 23 ноября.

«Встречаются две команды, которые очень стабильны на протяжении первого круга РПЛ. Стабильны в качестве игры. Да, «Локомотив» потерял много очков, но команда всегда играет с позиции силы. При этом в составе железнодорожников меньше футболистов уровня «Краснодара». У «быков» чемпионский состав — они доказывают это уже третий сезон подряд и реально борются за титул. А «Локомотив» только на пути к этому уровню.

У «Локомотива» качество исполнителей несколько ниже, но это не совсем показатель, потому что у «Краснодара» больше ярких звёзд. В «Локомотиве» все работают на коллектив, нет такого яркого лидера. Да, Батраков и Баринов в этом сезоне выглядят неплохо, но до уровня Кордобы и Сперцяна не дотягивают. В таких условиях у команд равные шансы, но небольшое преимущество есть у «Краснодара», потому что они более опытны и уже идут в чемпионской гонке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.