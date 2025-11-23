Скидки
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Зенит»: Вендел укрепил преимущество гостей на 69-й минуте

«Пари НН» — «Зенит»: Вендел укрепил преимущество гостей на 69-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

На 69-й минуте полузащитник Вендел укрепил преимущество сине-бело-голубых.

В начале второго тайма счёт открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков.

После 15 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Зенит» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
