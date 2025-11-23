Ханс-Дитер Флик назвал Роберта Левандовского лучшим форвардом за 10 лет

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил мнение, кто является лучшим нападающим последнего 10-летия в мировом футболе.

«По моему мнению, Роберт Левандовски — лучший нападающий последнего десятилетия», — приводит слова Флика инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая 2024 года. Ранее немецкий тренер уже имел опыт успешной совместной работы с Робертом Левандовским в мюнхенской «Баварии» с ноября 2019-го по июнь 2021-го.

С момента своего перехода из «Баварии» в 2022 году Роберт Левандовски провёл за «Барселону» 136 матчей, в которых забил 133 мяча и отдал 26 голевых передач.