Нгамалё в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ впервые с августа

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё выйдет в основном составе команды на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», который состоится сегодня, 23 ноября. Это первое появление камерунского футболиста в стартовом составе бело-голубых в РПЛ с 10 августа. Тогда 31-летний игрок вышел с первых минут на матч с «Сочи» (1:1).

После встречи с «Сочи» Нгамалё выходил либо на последних минутах игр «Динамо» в РПЛ, либо оставался на скамейке запасных.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

