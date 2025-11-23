Скидки
Нгамалё в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ впервые с августа

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё выйдет в основном составе команды на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», который состоится сегодня, 23 ноября. Это первое появление камерунского футболиста в стартовом составе бело-голубых в РПЛ с 10 августа. Тогда 31-летний игрок вышел с первых минут на матч с «Сочи» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

После встречи с «Сочи» Нгамалё выходил либо на последних минутах игр «Динамо» в РПЛ, либо оставался на скамейке запасных.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

