«Зенит» обыграл «Пари НН» и вышел в лидеры РПЛ

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма счёт открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 69-й минуте полузащитник Вендел укрепил преимущество сине-бело-голубых.

После 16 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 33 очка и располагаются на первой строчке. Однако «Краснодару» (33) предстоит сегодня, 23 ноября, провести игру с «Локомотивом» (30).

В минувшем туре «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Зенит» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

