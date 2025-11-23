«Астон Вилла» одержала победу в матче 12-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед»

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс.

Лукас Нмеча вывел хозяев поля вперёд на восьмой минуте, Морган Роджерс на 48-й минуте сравнял счёт, а на 75-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 11 очками находится на 18-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 21 очком располагается на четвёртом месте.

В следующем туре «павлины» 29 ноября встретятся на выезде с «Манчестер Сити», «вилланы» 30 ноября примет на своём поле «Вулверхэмптон».