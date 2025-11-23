Скидки
Лидс Юнайтед — Астон Вилла, результат матча 23 ноября 2025, счёт 1:2, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Астон Вилла» одержала победу в матче 12-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед»
Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Нмеча – 8'     1:1 Роджерс – 48'     1:2 Роджерс – 75'    

Лукас Нмеча вывел хозяев поля вперёд на восьмой минуте, Морган Роджерс на 48-й минуте сравнял счёт, а на 75-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 11 очками находится на 18-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 21 очком располагается на четвёртом месте.

В следующем туре «павлины» 29 ноября встретятся на выезде с «Манчестер Сити», «вилланы» 30 ноября примет на своём поле «Вулверхэмптон».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
