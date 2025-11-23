Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: «Спартак» выглядел поинтереснее ЦСКА, особенно в атаке

Дмитрий Булыкин: «Спартак» выглядел поинтереснее ЦСКА, особенно в атаке
Комментарии

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» с минимальным счётом обыграл ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Впечатления от дерби хорошие, но мало голов. Была интрига, как всегда оспаривались судейские решения. «Спартак» выглядел поинтереснее ЦСКА, особенно в атаке. Смогли реализовать момент из-за ошибки ЦСКА. Если бы стоял игрок на ближней штанге, ничего бы не было. Это учебное пособие для того, чтобы все понимали, без ближней штанги тяжело играть на угловых», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Игорь Ледяхов: если Романов устроит руководство «Спартака», я только за
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android