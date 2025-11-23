Дмитрий Булыкин: «Спартак» выглядел поинтереснее ЦСКА, особенно в атаке
Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» с минимальным счётом обыграл ЦСКА (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Впечатления от дерби хорошие, но мало голов. Была интрига, как всегда оспаривались судейские решения. «Спартак» выглядел поинтереснее ЦСКА, особенно в атаке. Смогли реализовать момент из-за ошибки ЦСКА. Если бы стоял игрок на ближней штанге, ничего бы не было. Это учебное пособие для того, чтобы все понимали, без ближней штанги тяжело играть на угловых», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
