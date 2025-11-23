Ван Дейк: знаю, что болельщики все эти годы вместе с нами переживали и горе, и радость

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о болельщиках клуба после поражения команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3.

«Конечно, могу понять болельщиков. Если они уйдут раньше, полностью приму их разочарование. Но знаю, что болельщики все эти годы вместе с нами переживали и горе, и радость. «Ливерпуль» – это именно то, что нужно. Я почти уверен, они всегда будут с нами, несмотря ни на что. И когда мы выберемся из этой ситуации, а мы обязательно выберемся, они тоже будут с нами», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.