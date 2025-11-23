Ван Дейк: знаю, что болельщики все эти годы вместе с нами переживали и горе, и радость
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о болельщиках клуба после поражения команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
0:1 Мурилло – 33' 0:2 Савона – 46' 0:3 Гиббс-Уайт – 78'
«Конечно, могу понять болельщиков. Если они уйдут раньше, полностью приму их разочарование. Но знаю, что болельщики все эти годы вместе с нами переживали и горе, и радость. «Ливерпуль» – это именно то, что нужно. Я почти уверен, они всегда будут с нами, несмотря ни на что. И когда мы выберемся из этой ситуации, а мы обязательно выберемся, они тоже будут с нами», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.
На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
