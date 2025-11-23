«Факел» уйдёт на зимний перерыв лидером Первой лиги

Воронежский «Факел» разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Лиги PARI со счётом 4:0. Уже к 31-й минуте воронежцы забили три мяча и затем довели игру до победы. Таким образом, «Факел» уйдёт на зимний перерыв на первом месте в лиге – его отрыв от идущего вторым «Урала» составляет пять очков. «Родину», которая располагается на третьей строчке, воронежцы опережают на 10 очков.

«Команда двигается в правильном направлении, но впереди ещё много работы. Мы хорошо трудимся, заслуженно находимся на первом месте. Вся команда думает только о самой высокой строчке в таблице. Считаю, если в тебе нет решимости стать лучшим – не выходи на поле, займись чем-то другим. Всегда должна быть цель выиграть», – сказал полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани.