«Факел» уйдёт на зимний перерыв лидером Первой лиги
Воронежский «Факел» разгромил «Уфу» в матче 20-го тура Лиги PARI со счётом 4:0. Уже к 31-й минуте воронежцы забили три мяча и затем довели игру до победы. Таким образом, «Факел» уйдёт на зимний перерыв на первом месте в лиге – его отрыв от идущего вторым «Урала» составляет пять очков. «Родину», которая располагается на третьей строчке, воронежцы опережают на 10 очков.
Россия — Лига PARI . 20-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 4
Факел
Воронеж
0:1 Гиоргобиани – 2' 0:2 Габараев – 6' 0:3 Пуси – 31' 0:4 Багамаев – 64'
«Команда двигается в правильном направлении, но впереди ещё много работы. Мы хорошо трудимся, заслуженно находимся на первом месте. Вся команда думает только о самой высокой строчке в таблице. Считаю, если в тебе нет решимости стать лучшим – не выходи на поле, займись чем-то другим. Всегда должна быть цель выиграть», – сказал полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани.
