«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Калафьори, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе, Троссард, Мерино, Сака.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Удоджи, Дансо, Пальинья, Бентанкур, Кудус, Одобер,

Ришарлисон.

После 11 матчей чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 26 очков и занимает первое место. Подопечные Томаса Франка заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2), а «Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2).