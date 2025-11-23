«Эльче» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 13-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 23 ноября состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Эльче» заработал 15 очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре мадридский клуб сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счётом 0:0, а «Эльче» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1).