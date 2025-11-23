«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в 11-м туре Бундеслиги

Завершён матч 11-го тура Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Вердер» (Бремен). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен (Штутгарт).

Ассан Уэдраого открыл счёт на 63-й минуте, Ксавер Шлагер удвоил преимущество команды на 80-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 25 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Вердер» с 15 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре «быки» 28 ноября в гостях встретятся с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, зелёно-белые 29 ноября примут на своём поле «Кёльн».