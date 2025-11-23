Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 23 ноября, состоялись четыре матча в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 16-го тура РПЛ на 23 ноября:

«Крылья Советов» — «Ростов» — 2:0;

«Пари НН» — «Зенит» — 0:2;

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 3:0;

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», у которого также 33 очка. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).