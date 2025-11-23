Аленичев: игра в дерби «Спартака» и ЦСКА не понравилась болельщикам

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые с минимальным счётом обыграли ЦСКА (1:0).

«Потрясающее зрелище было на стадионе, чего не скажешь о зрелищности в матче. Считаю, что обе команды нанесли по полтора удара в створ. Для обеих команд это был важнейший матч. Наверное, вообще и для страны — все знают, что такое матч «Спартак» — ЦСКА. Это дерби всея Руси! Уверен, то, что вчера показали команды, болельщикам не понравилось. Мало голевых моментов, увидели один гол и мало красивых комбинаций. Чего не скажешь о самоотдаче и интенсивности. Это надо признать», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.