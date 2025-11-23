Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 23 ноября, завершился 16-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 16-го тура РПЛ-2025/2026

21 ноября (пятница)

«Акрон» — «Сочи» — 3:2.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика» — 0:0;

«Спартак» — ЦСКА — 1:0;

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов» — 2:0;

«Пари НН» — «Зенит» — 0:2;

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 3:0;

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», у которого также 33 очка. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).