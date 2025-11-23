Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, завершился 16-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 16-го тура РПЛ-2025/2026

21 ноября (пятница)

«Акрон» — «Сочи» — 3:2.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика» — 0:0;
«Спартак» — ЦСКА — 1:0;
«Рубин» — «Ахмат» — 1:0.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов» — 2:0;
«Пари НН» — «Зенит» — 0:2;
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 3:0;
«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», у которого также 33 очка. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Краснодар» вернулся на первое место РПЛ после ничьей с «Локомотивом» в матче 16-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android