Нападающий «Зенита» Глушенков: игру с «Пари НН» можно оценивать как ужасную

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

— Забили гол, но не улыбнулись. Почему?

— Если взять всю игру, её можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй — игра успокоилась.

— Почему ужасная игра?

— Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать.

— Что тренер говорил в перерыве?

— Ругался, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 33 очка и располагаются на первой строчке.