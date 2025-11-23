Нападающий «Зенита» Глушенков: игру с «Пари НН» можно оценивать как ужасную
Поделиться
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48' 0:2 Вендел – 69'
— Забили гол, но не улыбнулись. Почему?
— Если взять всю игру, её можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй — игра успокоилась.
— Почему ужасная игра?
— Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать.
— Что тренер говорил в перерыве?
— Ругался, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».
На данный момент нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 33 очка и располагаются на первой строчке.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:16
-
16:15
-
16:13
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:45
-
15:41
-
15:32
-
15:30
-
15:19
-
15:06
-
15:00
-
14:47