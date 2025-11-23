Аленичев рассказал, какие моменты подметил у Романова в дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые с минимальным счётом обыграли ЦСКА (1:0), отметил работу исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова.

«В Романове для себя я подметил два момента. Во-первых, розыгрыш на первой секунде от Умярова. Почему они так разыграли? Так понимаю, что от «ПСЖ» подсмотрели. Говорю это с иронией, но мне хотелось бы объяснения (смеётся). Почему мяч был послан за линию ворот, а не за боковую линию возле углового флажка соперника. На мой взгляд, это было более эффективно. Наверное, это первое изменение Романова по сравнению со Станковичем.

Во-вторых, когда во втором тайме была небольшая потасовка. Представляю, что бы было, если бы был предыдущий тренерский штаб. Эту потасовку быстро погасили судьи и игроки. Если бы был предыдущий тренерский штаб, все они во главе с Станковичем выбежали на поле, были бы более серьёзные последствия. В итоге показали по жёлтой карточке Мойзесу и Ву. Поэтому подметил спокойствие Романова на бровке. Это то, что передавалось игрокам. Меня это очень впечатлило», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.