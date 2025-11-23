Гусев — об уходе Карпина из «Динамо»: когда нет результата, может быть всё что угодно

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, как происходил уход Валерия Карпина из клуба.
«Руководство клуба объявило нам об этом. Карпин пришёл, попрощался с командой, пожелал удачи, и мы начали готовиться к игре. Мы всё же прекрасно понимаем. Когда у команды нет результата, а руководство и болельщики ждут, может быть всё что угодно. Понятно, слухи и разговоры ходили, но никто не ждал этого», — сказал Ролан Гусев в эфире «Матч ТВ».
После 15 проведённых матчей в чемпионате России московская команда набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.