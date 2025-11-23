«Соперник был просто лучше». Тренер «Ростова» Альба — о поражении от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий на тему поражения своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

— Соперник был просто лучше. Их план на игру сработал. Они правильно оборонялись. С командой поговорим после игры. Все ошибались. Надо всё спокойно проанализировать.

— Впереди два домашних матча.

— Попробуем исправить ошибки и продолжить делать то, что мы делали хорошо, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.