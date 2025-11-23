Скидки
Футбол Новости

«Соперник был просто лучше». Тренер «Ростова» Альба — о поражении от «Крыльев Советов»

«Соперник был просто лучше». Тренер «Ростова» Альба — о поражении от «Крыльев Советов»
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий на тему поражения своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

— Соперник был просто лучше. Их план на игру сработал. Они правильно оборонялись. С командой поговорим после игры. Все ошибались. Надо всё спокойно проанализировать.

— Впереди два домашних матча.
— Попробуем исправить ошибки и продолжить делать то, что мы делали хорошо, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

Новости. Футбол
