Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ с 14 сентября

Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, самарский клуб одержал первую победу с чемпионате России с 14 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

В последний раз «Крылья Советов» побеждали в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). После этого самарцы два раза сыграли вничью и уступили в пяти встречах, прежде чем одолеть «Ростов».

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.

«Крылья» победили впервые с сентября! Помог комичный «привоз» защитника «Ростова». Видео
