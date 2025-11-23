«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ с 14 сентября
Поделиться
Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, самарский клуб одержал первую победу с чемпионате России с 14 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9' 2:0 Марин – 55'
В последний раз «Крылья Советов» побеждали в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). После этого самарцы два раза сыграли вничью и уступили в пяти встречах, прежде чем одолеть «Ростов».
После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
19:13
-
19:13
-
19:07
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:43
-
18:37
-
18:35
-
18:29
-
18:29
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
16:45
-
16:45
-
16:43