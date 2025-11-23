«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ с 14 сентября

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, самарский клуб одержал первую победу с чемпионате России с 14 сентября.

В последний раз «Крылья Советов» побеждали в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). После этого самарцы два раза сыграли вничью и уступили в пяти встречах, прежде чем одолеть «Ростов».

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на девятой строчке.