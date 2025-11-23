Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рома» обыграла «Кремонезе» и возглавила турнирную таблицу Серии А

Завершён матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Рома». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «джаллоросси». Встреча состоялась на стадионе «Джованни Цини» (Кремона). В качестве главного арбитра матча выступил Джованни Айрольди (Мольфетта).

Матиас Соуле открыл счёт на 17-й минуте, Эван Фергюсон удвоил преимущество команды на 64-й минуте, Уэсли Франса отметился голом на 69-й минуте. Франческо Фолино на 90+3-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Кремонезе» с 14 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 27 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «гриджоросси» 1 декабря на выезде встретятся с «Болонье», «джаллоросси» 30 ноября примут на своём поле «Наполи».