Главная Футбол Новости

Кремонезе — Рома, результат матча 23 ноября 2025, счёт 1:3, 12-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Кремонезе» и возглавила турнирную таблицу Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Рома». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «джаллоросси». Встреча состоялась на стадионе «Джованни Цини» (Кремона). В качестве главного арбитра матча выступил Джованни Айрольди (Мольфетта).

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 3
Рома
Рим
0:1 Соуле – 17'     0:2 Фергюсон – 64'     0:3 Франса – 69'     1:3 Фолино – 90+3'    

Матиас Соуле открыл счёт на 17-й минуте, Эван Фергюсон удвоил преимущество команды на 64-й минуте, Уэсли Франса отметился голом на 69-й минуте. Франческо Фолино на 90+3-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Кремонезе» с 14 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 27 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «гриджоросси» 1 декабря на выезде встретятся с «Болонье», «джаллоросси» 30 ноября примут на своём поле «Наполи».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Ювентус» не смог обыграть «Фиорентину», находящуюся на последнем месте в таблице Серии А
