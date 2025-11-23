«КАМАЗ» вырвал ничью в матче со «СКА-Хабаровск» благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Олег Соколов из Воронежа. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий хабаровчан Дмитрий Цыпченко на 54-й минуте. Через шесть минут форвард мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Защитник гостей Константин Плиев получил красную карточку на 90-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте игрок обороны хозяев поля Тимофей Калистратов вырвал ничью.

После этого матча «КАМАЗ» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» с 26 очками располагается на 10-й строчке. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место.