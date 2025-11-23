Скидки
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — СКА-Хабаровск, результат матча 23 ноября 2025, счет 1:1, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» вырвал ничью в матче со «СКА-Хабаровск» благодаря голу на 90+1-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Олег Соколов из Воронежа. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Цыпченко – 54'     1:1 Калистратов – 90+1'    
Удаления: нет / Плиев – 90'

Счёт в матче открыл нападающий хабаровчан Дмитрий Цыпченко на 54-й минуте. Через шесть минут форвард мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Защитник гостей Константин Плиев получил красную карточку на 90-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте игрок обороны хозяев поля Тимофей Калистратов вырвал ничью.

После этого матча «КАМАЗ» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» с 26 очками располагается на 10-й строчке. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Стало известно, сколько денег «КАМАЗ» получил от ФНЛ за сезон-2024/2025
