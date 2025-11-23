«Шинник» и «Сокол» не забили голов и сыграли вничью в 20-м туре Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Лиги PARI, в котором встречались ярославский «Шинник» и саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе « Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа из Благовещенска. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не забили голов по ходу матча.

После этого матча «Шинник» имеет в своём активе 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками.