Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шинник — Сокол, результат матча 23 ноября 2025, счет 0:0, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» и «Сокол» не забили голов и сыграли вничью в 20-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Лиги PARI, в котором встречались ярославский «Шинник» и саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе « Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа из Благовещенска. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
Сокол
Саратов

Команды не забили голов по ходу матча.

После этого матча «Шинник» имеет в своём активе 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
«Факел» уйдёт на зимний перерыв лидером Первой лиги
