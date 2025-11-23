Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Лечче, результат матча 23 ноября 2025, счёт 2:0, 12-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» переиграл «Лечче» в 12-м туре Серии А
Комментарии

Завершён матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Лечче». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качесьве главного арбитра матча выступил Альберто Арена (Торре-дель-Греко).

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Гендузи – 29'     2:0 Нослин – 90+5'    

Маттео Гендузи открыл счёт на 29-й минуте, Тейянни Нослин удвоил преимущество команды на 90+6-й минуте.

После этой игры «Лацио» с 18 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лечче» с 10 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «бьянкочелести» 29 ноября на выезде встретятся с «Миланом», «Лечче» 30 ноября примет на своём поле «Торино».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ювентус» не смог обыграть «Фиорентину», находящуюся на последнем месте в таблице Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android