«Лацио» переиграл «Лечче» в 12-м туре Серии А

Завершён матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Лечче». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качесьве главного арбитра матча выступил Альберто Арена (Торре-дель-Греко).

Маттео Гендузи открыл счёт на 29-й минуте, Тейянни Нослин удвоил преимущество команды на 90+6-й минуте.

После этой игры «Лацио» с 18 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лечче» с 10 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «бьянкочелести» 29 ноября на выезде встретятся с «Миланом», «Лечче» 30 ноября примет на своём поле «Торино».