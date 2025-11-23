Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Аленичев высказался об отменённом пенальти в матче «Спартак» — ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отменённом пенальти в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые с минимальным счётом обыграли ЦСКА (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Если говорить по поводу эпизода с отменённым пенальти, Сергей Карасёв объявил на весь стадион, что сначала было касание мяча Игорем Дивеевым, а затем — нарушение против Романа Зобнина. Да, мизинцем Дивеев задел мяч, а потом сбил Рому — это показали на экране стадиона.

На мой взгляд, другой судья мог не заметить это нарушение и пропустить мимо глаз и поставить пенальти. Считаю, это был 100% пенальти. Несмотря на все те нюансы, о которых сейчас судьи говорят. Мяч изменил направление на сантиметр, наверное. Здесь судьи могут трактовать эпизод в обе стороны. Сергей посчитал, что пенальти не было. Возможно, он прав, а это мнение правильное. Но представляю, что бы было, если ЦСКА сравнял счёт и сыграли бы 1:1. Думаю, был бы очень большой скандал. К счастью, что для «Спартака» всё так закончилось. Но вижу и читаю новости, многие недовольны этим моментом. Подавляющее большинство считают, что это чистейший пенальти», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

