Аленичев высказался об отменённом пенальти в матче «Спартак» — ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об отменённом пенальти в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые с минимальным счётом обыграли ЦСКА (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Если говорить по поводу эпизода с отменённым пенальти, Сергей Карасёв объявил на весь стадион, что сначала было касание мяча Игорем Дивеевым, а затем — нарушение против Романа Зобнина. Да, мизинцем Дивеев задел мяч, а потом сбил Рому — это показали на экране стадиона.

На мой взгляд, другой судья мог не заметить это нарушение и пропустить мимо глаз и поставить пенальти. Считаю, это был 100% пенальти. Несмотря на все те нюансы, о которых сейчас судьи говорят. Мяч изменил направление на сантиметр, наверное. Здесь судьи могут трактовать эпизод в обе стороны. Сергей посчитал, что пенальти не было. Возможно, он прав, а это мнение правильное. Но представляю, что бы было, если ЦСКА сравнял счёт и сыграли бы 1:1. Думаю, был бы очень большой скандал. К счастью, что для «Спартака» всё так закончилось. Но вижу и читаю новости, многие недовольны этим моментом. Подавляющее большинство считают, что это чистейший пенальти», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.