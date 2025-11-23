«Особенный матч, всегда важный». Эдегор — об игре «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

26-летний полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэмом». Встреча состоится сегодня, 23 ноября.

«Это идеальный матч для команды после перерыва на матчи сборных. Особенный матч, всегда важный, все хотят в нём сыграть. Все с нетерпением ждут этого матча, здесь всегда невероятная атмосфера, ты просто не можешь дождаться выхода на поле после напряжённой недели. Это особенное событие для болельщиков, но оно чувствуется и внутри клуба. Матч очень много значит для всех, думаю, что игрокам, вернувшимся со сборных, легче пережить такую игру. Мы знаем, что нет другого выбора, кроме как полностью выкладываться с первой секунды. Это то, чего хотим. В нынешнем сезоне у нас несколько новых игроков, знаю, все они тоже с нетерпением ждут матча. Дух соперничества ощущается, когда приезжаешь сюда. Помню своё первое дерби и то, как люди говорили о нём в клубе», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 11 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке, у команды 18 очков.