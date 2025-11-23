Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Особенный матч, всегда важный». Эдегор — об игре «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

«Особенный матч, всегда важный». Эдегор — об игре «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэмом». Встреча состоится сегодня, 23 ноября.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это идеальный матч для команды после перерыва на матчи сборных. Особенный матч, всегда важный, все хотят в нём сыграть. Все с нетерпением ждут этого матча, здесь всегда невероятная атмосфера, ты просто не можешь дождаться выхода на поле после напряжённой недели. Это особенное событие для болельщиков, но оно чувствуется и внутри клуба. Матч очень много значит для всех, думаю, что игрокам, вернувшимся со сборных, легче пережить такую игру. Мы знаем, что нет другого выбора, кроме как полностью выкладываться с первой секунды. Это то, чего хотим. В нынешнем сезоне у нас несколько новых игроков, знаю, все они тоже с нетерпением ждут матча. Дух соперничества ощущается, когда приезжаешь сюда. Помню своё первое дерби и то, как люди говорили о нём в клубе», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 11 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке, у команды 18 очков.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android