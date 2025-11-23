«Лион» сыграл вничью с «Осером», занимающим последнее место в Лиге 1

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Осером» и «Лионом». Игра проходила на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Полузащитник хозяев поля Руди Матондо открыл счёт в матче на 13-й минуте, но его гол был отменён после вмешательства VAR. На 26-й минуте нападающий «Осера» Лассин Синайоко не реализовал 11-метровый удар.

После 13 матчей «Лион» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Осер» с восемью очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Лион» встретится с «Нантом» (30 ноября), а «Осер» — с «Парижем» (29 ноября).