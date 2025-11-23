Эдегор — о сборной Норвегии: поехать на ЧМ-2026 с такими игроками — невероятное чувство

26-летний полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о выходе национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Вернулся в сборную Норвегии, чтобы быть с товарищами по команде, хотя и не смог выйти на поле. У нас было два важных матча, поэтому лично я хотел быть там. Пройти отбор на чемпионат мира таким образом было просто нереально. Отборочный этап был невероятным от начала до конца. Мы выиграли все матчи, то, как мы у них выиграли, сколько голов забили и почти не пропустили – всё было очень здорово от начала до конца.

Нам не всегда удавалось добиться успеха. Мы много раз не проходили отборочные туры, у команды было много сложных моментов, так что это очень много значит. Лично я в команде с 2014 года, за это время мы ни разу не проходили отбор на крупные турниры, поэтому наконец-то попасть туда – это огромное достижение. Одно из моих самых заветных желаний – поехать на турнир с Норвегией, возможность поехать на чемпионат мира с такими игроками – невероятное чувство», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».

Сборная Норвегии заняла первое место в отборочной группе I, набрав 24 очка в восьми матчах и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года, который пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.