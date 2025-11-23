Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдегор — о сборной Норвегии: поехать на ЧМ-2026 с такими игроками — невероятное чувство

Эдегор — о сборной Норвегии: поехать на ЧМ-2026 с такими игроками — невероятное чувство
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о выходе национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Вернулся в сборную Норвегии, чтобы быть с товарищами по команде, хотя и не смог выйти на поле. У нас было два важных матча, поэтому лично я хотел быть там. Пройти отбор на чемпионат мира таким образом было просто нереально. Отборочный этап был невероятным от начала до конца. Мы выиграли все матчи, то, как мы у них выиграли, сколько голов забили и почти не пропустили – всё было очень здорово от начала до конца.

Нам не всегда удавалось добиться успеха. Мы много раз не проходили отборочные туры, у команды было много сложных моментов, так что это очень много значит. Лично я в команде с 2014 года, за это время мы ни разу не проходили отбор на крупные турниры, поэтому наконец-то попасть туда – это огромное достижение. Одно из моих самых заветных желаний – поехать на турнир с Норвегией, возможность поехать на чемпионат мира с такими игроками – невероятное чувство», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».

Сборная Норвегии заняла первое место в отборочной группе I, набрав 24 очка в восьми матчах и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года, который пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Материалы по теме
«Особенный матч, всегда важный». Эдегор — об игре «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android